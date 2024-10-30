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Радимов: меня очень удивила победа «Спартака» в матче с «Пари НН»

Радимов: меня очень удивила победа «Спартака» в матче с «Пари НН»
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Бывший футболист Владислав Радимов прокомментировал результат матча 13-го тура между «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 68'     0:2 Николсон – 90+3'    
Удаления: Карапузов – 90+5' / нет

«Меня эта победа удивила очень. «Спартак» выглядел намного ярче, сильнее и закономерно победил. То, что там ошибка Медведева, ну да, ошибся, понятное дело, но «Спартак» забил бы в другом месте.

В моём понимании «Спартак» был сильнее – если первый тайм Нижний ещё сопротивлялся, то во втором сдался на милость победителю. И если Нижний так продолжит, то он туда вот вниз и на вылет», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Первый гол в матче был забит на 68-й минуте. Отличился нападающий «Спартака» Тео Бонгонда. На 90+2-й минуте ямайский нападающий Шамар Николсон забил второй мяч красно-белых.

На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 22 очка после 13 матчей. «Пари НН» имеет в своём активе 12 очков после 13 встреч и находится на 12-й строчке в турнирной таблице.

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