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Видео: гол Кварацхелии дальним ударом в матче «Милан» — «Наполи»

Видео: гол Кварацхелии дальним ударом в матче «Милан» — «Наполи»
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Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия забил на 42-й минуте матча 10-го тура итальянской Серии А с «Миланом». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 2:0 в пользу «Наполи».

Италия — Серия А . 10-й тур
29 октября 2024, вторник. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
0 : 2
Наполи
Неаполь
0:1 Лукаку – 5'     0:2 Кварацхелия – 43'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Милан» после восьми матчей занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 14 очков. «Наполи» с 22 очками после девяти встреч возглавляет турнирную таблицу Серии А.

В прошлом сезоне команды встречались друг с другом два раза в рамках чемпионата. В матче первого круга был зафиксирован счёт 2:2. Во втором круге сильнее оказались футболисты «Милана» (1:0).

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