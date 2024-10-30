Видео: гол Кварацхелии дальним ударом в матче «Милан» — «Наполи»

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия забил на 42-й минуте матча 10-го тура итальянской Серии А с «Миланом». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 2:0 в пользу «Наполи».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Милан» после восьми матчей занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 14 очков. «Наполи» с 22 очками после девяти встреч возглавляет турнирную таблицу Серии А.

В прошлом сезоне команды встречались друг с другом два раза в рамках чемпионата. В матче первого круга был зафиксирован счёт 2:2. Во втором круге сильнее оказались футболисты «Милана» (1:0).