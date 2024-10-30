Агуэро: сказал Родри, что Винисиус должен был выиграть «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказался о победе полузащитника «горожан» Родри в голосовании за звание лучшему футболисту сезона-2023/2024 и вручении ему награды «Золотой мяч».

«Месяц назад я написал в соцсетях, что Родри заслужил [«Золотой мяч»]. Вчера я пообщался с ним и сказал, что, по моему мнению, Винисиус должен выиграть награду. Он из «Реала», завоевавшего Лигу чемпионов, а «Реал» многое значит на мировом уровне, как и «Сити».

Однако все знают, что Винисиус — звезда с большим талантом. Не был по достоинству оценён сезон Родри двухлетней давности, в котором он забил гол в финале Лиги чемпионов. Тогда он не смог составить конкуренцию Месси, выигравшему чемпионат мира.

[Нынешняя награда] Это сочетание [заслуг Родри] за последние два сезона. Все будут обсуждать эту победу, ведь он полузащитник, а, как правило, выигрывают нападающие. Здорово, что отдаётся должное полузащитникам и защитникам. Хотя вратаря даже нет в списке. Я не понимаю сути голосования», — приводит слова Агуэро AS.

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