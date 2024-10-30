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Радимов: с такой игрой в обороне «Динамо» не сможет стать чемпионом

Радимов: с такой игрой в обороне «Динамо» не сможет стать чемпионом
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Бывший футболист Владислав Радимов поделился мнением об игре «Динамо» в матче 13-го тура РПЛ с «Химками» (4:3), а также оценил шансы бело-голубых на чемпионство.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
3 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 28'     1:1 Вера – 30'     2:1 Бакаев – 45+1'     2:2 Фернандес – 45+3'     2:3 Артур – 50'     2:4 Нгамалё – 73'     3:4 Кутицкий – 75'    

«Что касается «Динамо», ну, понятно, что атакующая линия хорошая, и против команды, которая плохо обороняется, забили четыре. Но с такой игрой в обороне стать чемпионом не получится. Мне понравился Фомин, как он выглядел, на самом деле. Может быть, Фомин способен стать лидером, которого так и нет. Тюкавин какой-то в последнее время аморфный стал», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

На 28-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин открыл счёт. Ответный мяч «Химок» спустя две минуты забил хавбек Лукас Вера, этот гол стал для него первым за подмосковный клуб. Затем, на 45+1-й минуте нападающий Зелимхан Бакаев вывел хозяев вперёд, сравнял счёт на 45+3-й минуте защитник Роберто Фернандес. На 50-й минуте отличился форвард бело-голубых Артур Гомес. Увеличил преимущество московского клуба Муми Нгамалё. На 75-й минуте полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий отправил мяч в свои ворота.

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