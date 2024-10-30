Радимов: с такой игрой в обороне «Динамо» не сможет стать чемпионом

Бывший футболист Владислав Радимов поделился мнением об игре «Динамо» в матче 13-го тура РПЛ с «Химками» (4:3), а также оценил шансы бело-голубых на чемпионство.

«Что касается «Динамо», ну, понятно, что атакующая линия хорошая, и против команды, которая плохо обороняется, забили четыре. Но с такой игрой в обороне стать чемпионом не получится. Мне понравился Фомин, как он выглядел, на самом деле. Может быть, Фомин способен стать лидером, которого так и нет. Тюкавин какой-то в последнее время аморфный стал», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

На 28-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин открыл счёт. Ответный мяч «Химок» спустя две минуты забил хавбек Лукас Вера, этот гол стал для него первым за подмосковный клуб. Затем, на 45+1-й минуте нападающий Зелимхан Бакаев вывел хозяев вперёд, сравнял счёт на 45+3-й минуте защитник Роберто Фернандес. На 50-й минуте отличился форвард бело-голубых Артур Гомес. Увеличил преимущество московского клуба Муми Нгамалё. На 75-й минуте полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий отправил мяч в свои ворота.