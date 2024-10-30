Гол Кварацхелии помог «Наполи» уверенно обыграть «Милан» в матче Серии А

Завершился матч 10-го тура Серии А, в котором встречались «Милан» и «Наполи». Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Андреа Коломбо. «Наполи» одержал победу в матче со счётом 2:0.

На пятой минуте забил нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку. На 42-й отличился нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия.

«Наполи» после этой победы набрал 25 очков и возглавляет турнирную таблицу Серии А. «Милан» после девяти матчей занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 14 очков.

В прошлом сезоне команды встречались друг с другом два раза в рамках чемпионата. В матче первого круга был зафиксирован счёт 2:2. Во втором круге сильнее оказались футболисты «Милана» (1:0).