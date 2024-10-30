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Фанаты «Валенсии» подготовили издевательские кричалки, посвящённые Винисиусу

Фанаты «Валенсии» подготовили издевательские кричалки, посвящённые Винисиусу
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Болельщики «Валенсии» посредством социальных сетей договорились скандировать издевательские кричалки в адрес крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время очного матча команд в 12-м туре испанской Примеры, который состоится 2 ноября. Об этом информирует COPE.

Испания — Примера . 12-й тур
02 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сообщается, что фанаты «летучих мышей» намерены скандировать Винисиусу: «Пляжный мяч! Винисиус, ты пляжный мяч». Таким образом, болельщики хотят обыграть ситуацию с тем, что бразильский футболист не выиграл «Золотой мяч» — 2024.

Также желание скандировать подобную кричалку в адрес Винисиуса проявили фанаты других команд.

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