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Голкипер «Ахмата» Шелия выразил надежду на выход команды из зоны вылета до зимы

Голкипер «Ахмата» Шелия выразил надежду на выход команды из зоны вылета до зимы
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Голкипер грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия считает, что его команда сможет покинуть зону вылета до зимы.

«Сможет ли «Ахмат» выйти из зоны вылета до зимы? Постараемся и приложим максимум усилий, чтобы мы вышли из этой ситуации», — приводит слова Шелии «РБ Спорт».

«Ахмат» после 13 туров набрал девять очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В матче 13-го тура чемпионата России с «Ростовом» «Ахмат» одержал победу со счётом 3:2. Эта победа стала первой для грозненской команды в нынешнем сезоне РПЛ. В следующем туре подопечные Сергея Ташуева сыграют дома с «Пари Нижний Новгород».

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