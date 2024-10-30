Голкипер «Ахмата» Шелия выразил надежду на выход команды из зоны вылета до зимы

Голкипер грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия считает, что его команда сможет покинуть зону вылета до зимы.
«Сможет ли «Ахмат» выйти из зоны вылета до зимы? Постараемся и приложим максимум усилий, чтобы мы вышли из этой ситуации», — приводит слова Шелии «РБ Спорт».
«Ахмат» после 13 туров набрал девять очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В матче 13-го тура чемпионата России с «Ростовом» «Ахмат» одержал победу со счётом 3:2. Эта победа стала первой для грозненской команды в нынешнем сезоне РПЛ. В следующем туре подопечные Сергея Ташуева сыграют дома с «Пари Нижний Новгород».