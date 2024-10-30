«Боруссия» Д проиграла «Вольфсбургу» и не смогла выйти в 1/8 финала Кубка Германии

В ночь с 29 на 30 октября завершился матч 1/16 финала Кубка Германии, в котором встречались «Вольфсбург» и дортмундская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «Фольксваген Арена» в немецком Вольфсбурге. Матч закончился победой хозяев в дополнительное время со счётом 1:0.

Основное время встречи завершилось нулевой ничьей. Единственный и победный мяч на 117-й минуте забил датский нападающий «Вольфсбурга» Йонас Винд.

В матче 1/32 финала Кубка Германии «Боруссия» Д победила в гостях «Феникс Любек» со счётом 4:1. На аналогичной стадии «Вольфсбург» выиграл у «Кобленца» со счётом 1:0.

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