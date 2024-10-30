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Вольфсбург — Боруссия Дортмунд, результат матча 29 октября 2024, счёт 1:0, 1/16 финала Кубка Германии

«Боруссия» Д проиграла «Вольфсбургу» и не смогла выйти в 1/8 финала Кубка Германии
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В ночь с 29 на 30 октября завершился матч 1/16 финала Кубка Германии, в котором встречались «Вольфсбург» и дортмундская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «Фольксваген Арена» в немецком Вольфсбурге. Матч закончился победой хозяев в дополнительное время со счётом 1:0.

Кубок Германии . 1/16 финала
29 октября 2024, вторник. 22:45 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
1 : 0
ДВ
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Винд – 116'    

Основное время встречи завершилось нулевой ничьей. Единственный и победный мяч на 117-й минуте забил датский нападающий «Вольфсбурга» Йонас Винд.

В матче 1/32 финала Кубка Германии «Боруссия» Д победила в гостях «Феникс Любек» со счётом 4:1. На аналогичной стадии «Вольфсбург» выиграл у «Кобленца» со счётом 1:0.

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