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Результаты матчей Серии А 29 октября

Результаты матчей Серии А 29 октября
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Вчера, 29 октября, прошли три матча 10-го тура чемпионата Италии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Италии 29 октября:

«Кальяри» — «Болонья» — 0:2;
«Лечче» — «Верона» — 1:0;
«Милан» — «Наполи» — 0:2.

На данный момент первое место в турнирной таблице итальянской Серии А занимает «Наполи», у которого 25 очков. На второй строчке расположился миланский «Интер», набравший 18 очков. Замыкает тройку лидеров «Ювентус». Туринская команда занесла в свой актив 17 очков.

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