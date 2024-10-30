Результаты матчей Серии А 29 октября

Вчера, 29 октября, прошли три матча 10-го тура чемпионата Италии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Италии 29 октября:

«Кальяри» — «Болонья» — 0:2;

«Лечче» — «Верона» — 1:0;

«Милан» — «Наполи» — 0:2.

На данный момент первое место в турнирной таблице итальянской Серии А занимает «Наполи», у которого 25 очков. На второй строчке расположился миланский «Интер», набравший 18 очков. Замыкает тройку лидеров «Ювентус». Туринская команда занесла в свой актив 17 очков.

Десятки тысяч фанатов «Наполи» празднуют гол на арене в Неаполе: