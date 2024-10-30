Тен Хаг рассматривал увольнение из «Манчестер Юнайтед» ещё летом — De Telegraaf

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, который был уволен с этой должности 28 октября, рассматривал вариант с уходом из команды ещё минувшим летом. Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на De Telegraaf.

По информации источника, основанием для сомнений тен Хага в продолжении работы над своим проектом послужили интенсивная критика его работы и слухи о переговорах руководства «Манчестер Юнайтед» с другими возможными кандидатами на должность главного тренера.

Отмечается, что нидерландский специалист принял окончательное решение остаться в клубе только после отдыха на Ибице.

Напомним, тен Хаг был назначен на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. За этот период он выиграл Кубок и Суперкубок Англии. После девяти туров АПЛ «красные дьяволы» набрали 11 очков и занимают 14-е место.

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