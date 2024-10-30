Конте отреагировал на победу «Наполи» в матче с «Миланом» и укрепление лидерства в Серии А

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о перспективах команды после победы в матче с «Миланом» (2:0).

«То, чего мы достигли после первых 10 туров, – удивительно и прекрасно. Мы должны идти вперёд шаг за шагом, стараясь набрать как можно больше очков. Перед началом сезона нашей целью было попадание в еврокубки. Это важно, если учесть, что «Наполи» впервые за 14 лет остался без евротурниров в предыдущей кампании. Но не следует забывать, с чего мы начали. В прошлом сезоне отставание от первого места составило 41 очко. Нынешний «Наполи» – одна из лучших команд, что были в моей карьере. Однако мы должны быть готовы к возможным неудачам», – приводит слова Конте журналист Николо Скира в соцсетях.

Напомним, на пятой минуте забил нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку. На 42-й отличился нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия.

«Наполи» после этой победы набрал 25 очков и возглавляет турнирную таблицу Серии А. «Милан» после девяти матчей занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 14 очков.

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