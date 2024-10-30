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Организаторы Golden Boy выразили солидарность «Реалу» после бойкота клубом «Золотого мяча»

Организаторы Golden Boy выразили солидарность «Реалу» после бойкота клубом «Золотого мяча»
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Директор итальянской газеты Tuttosport Гвидо Вачиаго, организующей известную премию Golden Boy, отправил письмо президенту мадридского «Реала» Флорентино Пересу. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, в этом письме Вачиаго выразил солидарность и поддержку мадридскому клубу за бойкот церемонии вручения «Золотого мяча». Отмечается, что директор назвал «неуважением» подобное отношение к «Реалу», а также поддержал бразильского вингера испанской команды Винисиуса Жуниора, который занял второе место в голосовании на награду лучшему игроку мира минувшего сезона.

Напомним, награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

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