Организаторы Golden Boy выразили солидарность «Реалу» после бойкота клубом «Золотого мяча»

Директор итальянской газеты Tuttosport Гвидо Вачиаго, организующей известную премию Golden Boy, отправил письмо президенту мадридского «Реала» Флорентино Пересу. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, в этом письме Вачиаго выразил солидарность и поддержку мадридскому клубу за бойкот церемонии вручения «Золотого мяча». Отмечается, что директор назвал «неуважением» подобное отношение к «Реалу», а также поддержал бразильского вингера испанской команды Винисиуса Жуниора, который занял второе место в голосовании на награду лучшему игроку мира минувшего сезона.

Напомним, награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

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