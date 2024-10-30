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Тренер «Спортинга» Аморим ответил на вопрос о возможном уходе в «Манчестер Юнайтед»

Тренер «Спортинга» Аморим ответил на вопрос о возможном уходе в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим высказался о новостях о том, что он в ближайшее время возглавит английский «Манчестер Юнайтед».

«Ничего не решено. Я не знаю, прощальная ли это игра. Буду ли я «Олд Траффорд» в воскресенье? Я буду здесь [в «Спортинге»]», — приводит слова Аморима Sky Sport в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» согласился заплатить «Спортингу» € 10 млн за досрочное расторжение контракта с Аморимом. Клуб и тренер согласовали контракт на два года с возможностью продления.

28 октября, «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении специалиста Эрика тен Хага с поста главного тренера «красных». После девяти сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков.

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