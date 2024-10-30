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Болельщики «Реала» усмотрели в праздновании Родри издевательство над Винисиусом

Болельщики мадридского «Реала» усмотрели издевательство над игроком «сливочных» Винисиусом Жуниором в праздновании полузащитника «Манчестер Сити» Родри после завоевания награды «Золотой мяч».

Как сообщает RMC Sport, некоторые болельщики уверены, что на праздновании «Золотого мяча» испанец подтрунивал над бразильцем, изменив слова известной песни Bella Ciao на «Винисиус чао».

Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года, который получил награду «Золотой мяч». Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место в соответствующем голосовании. Хавбек «сливочных» и национальной команды Англии Джуд Беллингем стал третьим. В топ-5 вошли защитник Даниэль Карвахаль («Реал») и нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»: