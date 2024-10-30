Кварацхелия ответил на вопрос о шансах «Наполи» на чемпионство

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия оценил шансы неаполитанской команды на победу в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

«Конечно, мы идём очень хорошо и должны продолжать в том же духе. Наша команда верит, что может сделать это ещё раз», — приводит слова Кварацхелии Football Italia.

В нынешнем сезоне грузинский нападающий принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

«Наполи» располагается на первой строчке турнирной таблицы Серии А, в активе команды 25 очков по итогам 10 туров.

Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»: