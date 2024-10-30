Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кварацхелия ответил на вопрос о шансах «Наполи» на чемпионство

Кварацхелия ответил на вопрос о шансах «Наполи» на чемпионство
Комментарии

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия оценил шансы неаполитанской команды на победу в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

«Конечно, мы идём очень хорошо и должны продолжать в том же духе. Наша команда верит, что может сделать это ещё раз», — приводит слова Кварацхелии Football Italia.

В нынешнем сезоне грузинский нападающий принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

«Наполи» располагается на первой строчке турнирной таблицы Серии А, в активе команды 25 очков по итогам 10 туров.

Материалы по теме
Видео: гол Кварацхелии дальним ударом в матче «Милан» — «Наполи»

Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android