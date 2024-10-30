«Это не шутка». 48-летний Тотти — о возможном возобновлении карьеры

Бывший нападающий сборной Италии Франческо Тотти высказался на тему возможного возобновления карьеры.

«Это не шутка, я воспринял предложения всерьёз. Посмотрим, что будет в следующем году», – приводит слова Тотти Sport Mediaset.

Ранее 48-летний Тотти рассказал о наличии предложений от клубов. Напомним, с 2017 по 2019 год Тотти работал в качестве директора «Ромы». Франческо выступал за римский клуб с сезона-1992/1993 по сезон-2017/2018. За этот период итальянский футболист принял участие в 783 играх во всех турнирах, в которых отметился 307 голами и 209 результативными передачами.

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Тотти забил победный гол в финале любительского чемпионата Рима: