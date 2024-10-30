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Радимов поделился воспоминаниями о легенде «Спартака» Фёдоре Черенкове

Радимов поделился воспоминаниями о легенде «Спартака» Фёдоре Черенкове
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Бывший футболист Владислав Радимов поделился впечатлениями от игры на одном поле с известным футболистом «Спартака» Фёдором Черенковым в матче дублирующих составов.

— Как относитесь к таким играм, как матч памяти Фёдора Черенкова?
— Такие игры нужны, тем более в память о такой личности, как Черенков.

— Вы с ним пересекались на футбольном поле?
— Да, пару раз играли друг против друга. Я играл за молодёжный состав ЦСКА, а Черенков набирал форму в дубле «Спартака».

— Ноги тряслись?
— Конечно. Помню, как Черенков создал пару гениальных моментов, — сказал Радимов «Матч ТВ».

Черенков — рекордсмен по количеству проведённых матчей за «Спартак» (494). Футболист скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.

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