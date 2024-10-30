«Мы обкакались». Павлюченко — о выступлении сборной России на Евро-2012

Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о выступлении национальной команды на чемпионате Европы 2012 года.

«Я считаю, что футболист должен почувствовать, что такое чемпионат мира, чемпионат Европы, Лига чемпионов, Лига Европы. Я из-за чемпионата Европы, который проходил в 2012 году в Польше и Украине… Я из-за этого чемпионата, где мы обкакались, «Тоттенхэму» сказал, что я уезжаю в Россию, потому что хочу попасть на чемпионат Европы. Потому что я понимал, что это тот турнир, где я должен сыграть.

Это для меня было всё, я стремился к этому. Это лучший турнир для футболиста», — сказал Павлюченко в интервью на YouTube-канале Станислава Роженькова.