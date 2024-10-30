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Мор заявил, что Файзуллаев из ЦСКА уедет в серьёзный клуб топ-5 лиг Европы

Мор заявил, что Файзуллаев из ЦСКА уедет в серьёзный клуб топ-5 лиг Европы
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Экс-защитник московского «Спартака» Эдуард Мор высказался об игроке ЦСКА Аббосбеке Файзуллаеве, который ранее был признан лучшим молодым футболистом года в Азии.

«Файзуллаев — очень хороший и перспективный футболист. Такой щупленький, но умеет и борьбу эффективно вести. Действует очень нестандартно, может всегда обострить и в центре поля хорошо развивать игру. Абсолютно заслуженно ему дали эту награду, потому что благодаря ему ЦСКА выглядит хорошо в атаке. Считаю, что летом он уедет в серьёзный европейский клуб из топ‑5 чемпионатов», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Аббосбеку Файзуллаеву 21 год. В составе ПФК ЦСКА он выступает с лета 2023-го. Ранее хавбек представлял «Пахтакор».

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