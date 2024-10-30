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Стало известно отношение «Сити» к возможному назначению Аморима в «МЮ», ранее «горожане» рассматривали португальца

Стало известно отношение «Сити» к возможному назначению Аморима в «МЮ»
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В английском «Манчестер Сити» утверждают, что не рассматривали португальского специалиста Рубена Аморима в качестве замены Хосепу Гвардиоле. Об этом сообщает журналист британского Daily Mail Майк Киган.

По информации источника, тренер «Спортинга» не был главной целью руководства «горожан» для замены Гвардиоле, у которого летом заканчивается контракт с английским клубом.

Ранее многие британские СМИ связывали португальского тренера именно с «Манчестер Сити». На данный момент сообщается, что «Манчестер Юнайтед» согласился заплатить «Спортингу» € 10 млн за досрочное расторжение контракта с Аморимом. Клуб и тренер согласовали контракт на два года с возможностью продления.

Отмечается, что сам Аморим сообщил после матча Кубка португальской лиги, что пока ничего не решено и он остаётся тренером «Спортинга».

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