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Сергей Юран прокомментировал возможное назначение Аморима в «МЮ», сравнив его с Моуринью

Сергей Юран прокомментировал возможное назначение Аморима в «МЮ», сравнив его с Моуринью
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Экс-нападающий лиссабонской «Бенфики» и «Порту» Сергей Юран высказался по поводу вероятного назначения 39-летнего главного тренера лиссабонского «Спортинга» Рубена Аморима на аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед».

«Аморим заслужил назначение в «Манчестер Юнайтед». Здесь можно провести параллель с тем, как Моуринью переходил из «Порту» в «Челси». Правда, у Жозе были победы в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА, но у Аморима тоже есть титулы в Португалии», — сказал Юран в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее пресс-служба «Спортинга» сообщила, что Рубен Аморим покинет должность главного тренера команды и перейдёт в «Манчестер Юнайтед».

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