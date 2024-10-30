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Одному из лидеров «Боруссии» разрешили покинуть клуб летом на фоне вылета из Кубка страны

Одному из лидеров «Боруссии» разрешили покинуть клуб летом на фоне вылета из Кубка страны
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Атакующему хавбеку дортмундской «Боруссии» Юлиану Брандту разрешили покинуть команду в летнее трансферное окно по окончании сезона-2024/2025. Об этом сообщает немецкое издание SportBild в соцсети X (ранее Twitter).

Кубок Германии . 1/16 финала
29 октября 2024, вторник. 22:45 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
1 : 0
ДВ
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Винд – 117'    

По информации источника, трансферу на выход послужили неудовлетворительные результаты клуба в текущем сезоне. Отметим, что «шмели» вылетели из Кубка Германии по итогам 1/16 финала, проиграв в гостях в дополнительное время «Вольфсбургу» (0:1).

Сообщается, что клуб может пойти на продажи и других игроков команды. На данный момент дортмундская «Боруссия» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда набрала 13 очков после восьми матчей. В сводной таблице Лиги чемпионов «шмели» находятся на 11-м месте с шестью очками после трёх игр.

Юлиан Брандт является воспитанником леверкузенского «Байера», а за «Боруссию» он выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне Брандт сыграл за дортмундский клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых он забил один мяч и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн. Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2026 года.

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