Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Юран отреагировал на вопрос об увольнении Эрика тен Хага из «МЮ»

Сергей Юран отреагировал на вопрос об увольнении Эрика тен Хага из «МЮ»
Комментарии

Экс-нападающий английского «Миллуолла» Сергей Юран прокомментировал увольнение из «Манчестер Юнайтед» 54-летнего нидерландского главного тренера Эрика тен Хага.

«Бывает, что у тренера не идёт, также была потрачена огромная сумма на трансферы. Сейчас клубу нужно выравнивать ситуацию, потому что непопадание в еврокубки может сильно финансово ударить по манкунианцам», — сказал Юран в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее было официально объявлено об увольнении главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага, который работал с манкунианцами с мая 2022 года. В девяти стартовых матчах текущего сезона АПЛ «красные дьяволы» набрали 11 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице.

Видео: Россиянин Ибрагимов оформил покер за «МЮ» U16

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Сергей Юран прокомментировал возможное назначение Аморима в «МЮ», сравнив его с Моуринью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android