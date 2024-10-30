«Родри не сделал ничего «Вау!», Винисиус заслужил победу». Бензема — о «Золотом мяче»

Бывший нападающий мадридского «Реала», ныне выступающий за саудовский «Аль-Иттихад», Карим Бензема высказался об итогах церемонии награждения «Золотого мяча». Напомним, испанский опорный хавбек Родри выиграл награду, а бразильский вингер «сливочных» Винисиус Жуниор стал вторым.

«Я говорил с Вини, он расстроен… это тоже нормально. Он заслужил выиграть «Золотой мяч». Я ничего не имею против Родри, хороший игрок… но я сижу на диване и смотрю телевизор, и Родри не делает ничего, что заставило бы вас сказать: «Вау!» — приводит слова Бензема журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на интервью француза испанскому изданию El Chiringuito.

В минувшем сезоне полузащитник выиграл Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, чемпионат Англии, а также Евро-2024. В сезоне-2023/2024 Родри принял участие в 50 матчах на клубном уровне во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 14 результативными передачами.

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»: