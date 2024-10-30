В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе «Атлетико Минейро» выкупать Бруно Фукса

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался по поводу слухов об отказе бразильского «Атлетико Минейро» выкупать арендованного центрального защитника армейцев Бруно Фукса, появившихся в некоторых СМИ.

«Появившаяся в СМИ информация об отказе «Атлетико Минейро» выкупать Бруно Фукса целиком неверна — от суммы выкупа до других ключевых деталей. В «Атлетико Минейро» знают, что условия для автоматической активации опции игроком выполнены, и, более того, подтвердили нам, что выкуп состоится. По сути, переход можно считать совершённым, однако формализовать трансфер можно будет только в регистрационный период, то есть с 11 января 2025 года», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

25-летний центральный защитник Бруно Фукс, трансфер которого принадлежит ЦСКА, с января 2023 года выступает на правах аренды за «Атлетико Минейро». Срок действия арендного соглашения истекает в конце декабря 2024 года.

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