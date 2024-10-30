«Думали, что «Зенит» пойдёт по всем катком». Экс-вратарь «Краснодара» — о лидерстве в РПЛ

Экс-голкипер «Краснодара» Александр Фильцов прокомментировал турнирную ситуацию в Российской Премьер-Лиге по итогам 13 туров.

«Дистанция ещё длинная. «Краснодар» набрал хороший ход, это отличный показатель, что у нас есть хорошая конкуренция в чемпионате. Изначально все думали, что «Зенит» пойдёт по всем катком, в целом они так и начали, но потом начали терять очки, и «Краснодар» вышел вперёд», — приводит слова Фильцова «Спорт день за днём».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 33 очка в 13 матчах. После ничьих в трёх стартовых играх чёрно-зелёные одержали 10 побед подряд и остаются единственным клубом лиги без поражений. Ближайший конкурент «Зенит» отстаёт на три очка.

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