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Александр Фильцов оценил слова Мурада Мусаева о желании «Краснодара» стать чемпионом

Александр Фильцов оценил слова Мурада Мусаева о желании «Краснодара» стать чемпионом
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Экс-голкипер «Краснодара» Александр Фильцов прокомментировал слова главного тренера «быков» Мурада Мусаева о желании команды выиграть чемпионское звание.

– Мусаев открыто заявил, что «Краснодар» хочет стать чемпионом. Вас не удивили его слова? Раньше такого от него мы не слышали.
– Клуб идёт к этому долгое время, команда ставит перед собой высокие задачи. Когда-нибудь чемпионство произойдёт. Смысл тогда работать, если не ставить для себя высокие цели. Набрали хороший ход и побеждают, это хорошая заявка на чемпионство, — приводит слова Фильцова «Спорт день за днём».

«Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку в РПЛ, набрав 33 очка в 13 матчах. После ничьих в трёх стартовых играх чёрно-зелёные одержали 10 побед подряд и остаются единственным клубом лиги без поражений. Действующий чемпион петербургский «Зенит» отстаёт от «быков» на три очка, московский «Локомотив» — на пять очков.

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