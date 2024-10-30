Игрок «Пари НН» Трошечкин: было небольшой проблемой, что Илич говорил на другом языке

Футболист «Пари НН» Александр Трошечкин высказался о совместной работе с бывшим главным тренером нижегородцев Сашей Иличем.

«Индивидуального разговора с Иличем не было. Просто поблагодарил нас за работу после «Акрона», мы тоже ему выразили благодарность. Это рабочие моменты, в футболе такое бывает. Ничего сверхъестественного в этом нет.

Итог работы с Иличем я не должен подводить — это компетенция руководства. То, что его уволили — главный вывод, которое сделало руководство. Наше дело было играть, выполнять его требования. Результаты могли бы быть получше, но за это все ответственны. Понятно, если результата нет, чаще всего меняют тренера. Это просто легче — 15 игроков поменять сложнее.

Я старался выполнять его требования, но при Иличе не так много играл. Была травма, в этом сезоне доверия было меньше. Старался выполнять его требования, вроде всё было понятно. Может, было небольшой проблемой, что он говорил на другом языке. Нам переводили, но небольшой языковой барьер был. Но я проблем не ощущал, всё было понятно», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.