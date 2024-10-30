Николай Писарев: «Спартак» превращается в какого-то середняка

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался об игре и результатах московского «Спартака» в этом сезоне РПЛ.

«Представляете, вот уже мы говорим, что «Спартак» неожиданно выиграл в Нижнем Новгороде! «Спартак» превращается в какого-то середняка. Вроде бы это «Спартак». А вроде бы и как бы в Нижнем Новгороде победа — это уже что-то такое. Но по мне, 11 очков от первого места — это катастрофа должна быть для «Спартака». Тогда надо согласиться, что команда среднего уровня», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

Напомним, в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» встречался с «Пари НН» 27 октября. Команды играли на стадионе «Нижний Новгород». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Гости одержали победу со счётом 2:0. На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 22 очка после 13 матчей.