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Нападающий «Факела» Каштанов: если Медиалиге интересны драки и шоу, пускай устраивают

Нападающий «Факела» Каштанов: если Медиалиге интересны драки и шоу, пускай устраивают
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Нападающий «Факела» Алексей Каштанов высказался о медийном футболе. Он признался, что не думал о своём переходе в Медиалигу. По мнению Каштанова, там многие играют на камеру, специально устраивая драки и шоу.

«Пускай устраивают драки и шоу в Медиалиге. Если они это делают, значит, им это интересно. Я разговаривал с одним своим другом, Максимом Пичугиным (игрок «Амкала». — Прим. «Чемпионата), он мне сказал, что в камере один человек, а за камерой другой. Так что пускай они просто остаются людьми. Сам я не думал идти в Медиалигу», — сказал Каштанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

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