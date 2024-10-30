Женская сборная России обыграла Гаити в товарищеском матче

Во втором товарищеском матче в рамках учебно-тренировочного октябрьского сбора женская сборная России обыграла Гаити со счётом 2:1.

Голы забили Наталья Машина и Татьяна Петрова. Ранее подопечные Юрия Красножана разгромили Кению со счётом 4:0. Отметим, что ранее в этом году женская сборная России провела ещё семь товарищеских матчей: с Ботсваной (4:0), Эквадором (4:0 и 3:2), Уругваем (1:1 и 1:2), Северной Кореей (0:3 и 0:0).

С конца февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстраненны от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.