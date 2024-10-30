Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Химок» Голубович — о пиве: футболисты должны уважать все правила

Защитник «Химок» Голубович — о пиве: футболисты должны уважать все правила
Комментарии

Защитник «Химок» Петар Голубович отреагировал на слова форварда «Зенита» Максима Глушенкова о пиве. Ранее он заявлял, что выпить литр пива после матчей — это допустимо. Голубович считает, что футболисты должны соблюдать правила на поле и за его пределами.

«Не слышал слова Глушенкова о пиве. Но мы все люди, хотя играем в футбол. Когда мы на поле или вне поля, то должны уважать все правила. Но все прекрасно знают, что когда у нас отпуск, то некоторые парни любят пить пиво. Это зависит от них. Они решают, хотят ли они этого или нет», — сказал Голубович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Вратарь Лунёв считает, что игроки могут позволить себе выпить пива после матчей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android