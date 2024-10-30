Защитник «Химок» Голубович — о пиве: футболисты должны уважать все правила

Защитник «Химок» Петар Голубович отреагировал на слова форварда «Зенита» Максима Глушенкова о пиве. Ранее он заявлял, что выпить литр пива после матчей — это допустимо. Голубович считает, что футболисты должны соблюдать правила на поле и за его пределами.

«Не слышал слова Глушенкова о пиве. Но мы все люди, хотя играем в футбол. Когда мы на поле или вне поля, то должны уважать все правила. Но все прекрасно знают, что когда у нас отпуск, то некоторые парни любят пить пиво. Это зависит от них. Они решают, хотят ли они этого или нет», — сказал Голубович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.