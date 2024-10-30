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Расписание матчей чемпионата Италии 30 октября

Расписание матчей чемпионата Италии 30 октября
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Сегодня, 30 октября, пройдут четыре матча 10-го тура итальянской Серии А. Представляем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Италии 30 октября (время — московское):

20:30. «Венеция» – «Удинезе»;
20:30. «Эмполи» – «Интер»;
22:45. «Ювентус» – «Парма»;
22:45. «Аталанта» – «Монца».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Серии А занимает «Наполи», набравший 25 очков по результатам 10 игр. На второй строчке расположился «Интер», набравший 18 очков. Замыкает тройку лидеров «Ювентус», заработавший 17 очков. В зоне вылета находятся «Монца» (8), «Дженоа» (6) и «Венеция» (5).

Календарь матчей Серии А
Турнирная таблица Серии А
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