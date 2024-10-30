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Александр Дюков оценил шансы сборной России на участие в отборе чемпионата мира — 2026

Александр Дюков оценил шансы сборной России на участие в отборе чемпионата мира — 2026
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что вероятность того, что сборную России допустят до отборочного турнира чемпионата мира 2026 года именно в декабре, не столь высока.

«Если говорить о чемпионате мира 2026 года, давайте будем реалистами, вероятность того, что нас допустят к отборочному турниру именно в декабре, не столь высока. Я всё-таки надеюсь, что в ближайшее время — если не в этом году, то в следующем — определённые положительные изменения произойдут и мы получим допуск к официальным турнирам как УЕФА, так и ФИФА», — приводит слова Дюкова «РИА Новости Спорт».

Напомним, 15 ноября Россия сыграет с национальной командой Брунея в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени. России сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).

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