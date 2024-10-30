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Расписание матчей Кубка России по футболу 30 октября

Расписание матчей Кубка России по футболу 30 октября
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Сегодня, 30 октября, состоятся два матча 6-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. На этой стадии команды проводят в своих парах по одному матчу. Победитель отправляется в следующий раунд, проигравший — вылетает из Кубка.

30 октября (среда):

  • 17:45 мск. «Шинник» (Ярославль) – «Чайка» (Песчанокопское);
  • 20:00 мск. «Сочи» – «Спартак» Кострома.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Вчера, 29 октября, «Балтика» вылетела из турнира, уступив «Уралу» со счётом 0:1 в матче Пути регионов.

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