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Алексей Каштанов: дай бог, чтобы в ПАОКе Чалов начал забивать

Алексей Каштанов: дай бог, чтобы в ПАОКе Чалов начал забивать
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Футболист «Факела» Алексей Каштанов высказался о выступлениях Фёдора Чалова за греческий ПАОК.

«Мне тяжело говорить за Федю. Не смотрел игры с его участием. Я даже не успеваю Лигу чемпионов посмотреть, потому что ложусь спать. Смотрю только обзоры. Я хочу пожелать Феде, чтобы он начал забивать. Он хороший футболист для российского и европейского рынка. Дай бог, чтобы он начал забивать», — сказал Каштанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Чалов присоединился к греческому ПАОКу минувшим летом. Действующее соглашение россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 10 млн.

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