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«Валенсия» попросила RFEF перенести матч Кубка Испании из-за урагана

«Валенсия» попросила RFEF перенести матч Кубка Испании из-за урагана
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Футбольный клуб «Валенсия» попросил Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) перенести матч первого раунда Кубка Испании с «Парла Эскуэлой» из-за последствий урагана. Об этом сообщает пресс-служба «летучих мышей» в социальной сети X (ранее Twitter). Игра между «Валенсией» и «Парла Эскуэлой» должна состояться сегодня, 30 октября, и пройти в столице Испании Мадриде. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.

Кубок Испании . 1-й раунд
30 октября 2024, среда. 23:00 МСК
Парла Эскуэла
Не начался
Валенсия
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Валенсия» попросила RFEF перенести матч Кубка Испании из-за урагана. Клуб считает, что перенос — наиболее удобная мера из-за серьёзных последствий урагана, которые мы наблюдаем в провинции. Рекомендовано избегать поездок, а также отмечаются перерывы в транспортном сообщении с Мадридом», — сказано в сообщении «Валенсии».

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