Гвардиола заявил, что не знает, когда вернётся травмированный Де Брёйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что не знает, когда вернётся в строй получивший травму полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне. Напомним, Де Брёйне заработал мышечное повреждение в матче с «Интером» в Лиге чемпионов 18 сентября, с тех пор на поле футболист не выходил.

«Я бы хотел сказать вам и хотел бы знать сам, но не знаю, когда он вернётся. На тренировках Кевин чувствует себя неплохо, но ему ещё больно бить по мячу.

Сейчас Де Брёйне не в своей тарелке, а ему нужно быть самим собой, чтобы продемонстрировать свой талант. Он чувствует себя лучше, но ещё недостаточно хорошо. Нам нужно, чтобы все травмированные вернулись в строй. Будем надеяться, что это произойдёт после международного перерыва», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».