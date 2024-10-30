Ковтун: у ЦСКА с Николичем есть амбиции, но и «Спартак» не устраивает место в таблице

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун поделился ожиданиями от дерби красно-белых с ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ. Игра состоится в субботу, 2 ноября.

«Сейчас ЦСКА и «Спартак» не добирают очки в таблице. А с помощью матча с конкурентом можно подняться повыше, если наберёшь очки. Думаю, болельщиков и тренерский штаб «Спартака» нынешнее место не устраивает. У ЦСКА тоже есть амбиции с приходом Николича, им нужно занимать более высокое место. Как матч будет складываться, поймём, когда увидим воочию.

У ЦСКА состав стабилизировался, а в «Спартаке» происходит ротация на некоторых позициях. Что-то Станковича пока не устраивает. Трудно сказать, у кого сильнее подбор футболистов, это всегда показывает таблица и результат матча. Составы примерно равны по силе. Может быть, в каких-то позициях «Спартак» выигрывает, но, чтобы понять это, надо углубляться в нюансы.

Говоря о нынешней значимости дерби, то всё зависит от тренерского штаба команд. Россиян на этот матч настраивать не надо, особенно тех, кто прошёл через такие дерби. Иностранцы, наверное, понимают значение, но это индивидуально. Важно, как настроит тренер», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.