Красножан подвёл итоги учебно-тренировочного сбора для женской команды России

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался по итогам победных матчей своей команды с национальными командами Кении и Гаити.

«Разбирать игры будем позже. По горячим следам первое – благодарность и радость за девочек, что удалось выиграть этот матч. Гаити – участник чемпионата мира, и совсем непросто с ними было командам Англии, Китая и Дании. У нашего сегодняшнего соперника индивидуально сильные игроки, выступающие в европейских клубах. Даже при таком давлении, то в содержании игры, которое у нас пока не целостное, а фрагментарное, у нас появляются очень интересные моменты. Поэтому мы довольны, как и работой и уровнем организации этого турнира», — приводит слова Красножана официальный сайт РФС.

Напомним, в октябре женская сборная России сначала разгромила Кению (4:0), а потом обыграла Гаити (2:1). С конца февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстраненны от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.