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Червиченко: работа Николича в ЦСКА плодотворнее и позитивнее, чем Станковича в «Спартаке»

Червиченко: работа Николича в ЦСКА плодотворнее и позитивнее, чем Станковича в «Спартаке»
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от дерби красно-белых с ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ. Встреча состоится в субботу, 2 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«По идее, у ЦСКА не должно быть проблем в матче со «Спартаком». Но мы видим, на чём основываются успехи нынешнего «Спартака» — судьи и запредельное везение. С этим ничего нельзя сделать, если судья будет свистеть в одну сторону, хотя в матче с ЦСКА вряд ли такое будет. Но от везения же никуда не денешься. Если у Николсона опять будет такое залетать, что с этим сделать?

Пока непонятно, что за команда у Николича. В «Локомотиве» его работа была поинтереснее. Не уверен, что в то время, когда они выигрывали Кубок, ресурсы были лучше, чем сейчас в ЦСКА. Пока рано говорить о нём, но работа Николича плодотворнее и позитивнее, чем работа Станковича в «Спартаке», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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