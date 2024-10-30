Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Непомнящий: в «Спартаке» не всё ладно, ситуация ЦСКА немного благополучнее

Валерий Непомнящий: в «Спартаке» не всё ладно, ситуация ЦСКА немного благополучнее
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский специалиста Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком». Встреча состоится 2 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Про дерби ЦСКА — «Спартак» всегда можно говорить банальности, что от обеих команда ждёшь чего угодно, а фаворита нет. То они обыгрывают лидеров, то не могут победить аутсайдера. Сейчас ЦСКА и «Спартак» примерно одинаковы. Немного благополучнее ситуация у армейцев, но они не смогли одолеть «Факел» в большинстве. У «Спартака» есть амбиции, но там не всё ладно. Это команда вдохновения и настроения. К тому же дерби всегда проходит в накалённой обстановке, кто будет лучше психологически готов к матчу, тот и будет иметь преимущество. На стороне «Спартака» быстрая игра в атаке, ЦСКА будет отвечать тем же.

Победа в дерби — это просто слова, результат всегда важен. Это отмазка для болельщиков. Тренеры и игроки понимают, что три очка от «Спартака» никак не дороже трёх очков от условного «Факела», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Николай Писарев: «Спартак» превращается в какого-то середняка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android