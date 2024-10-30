Писарев: Пьянич не вписался в игру ЦСКА в матче с «Факелом»

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался по итогам матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Факелом», отдельно отметив боснийского хавбека армейцев Миралема Пьянича.

«Там Пьянич в игру не вписался. Я был на этом матче. В первые 60 минут Пьянич просто приходил к трём центральным защитникам в пяти метрах, забирал у них мяч и пытался найти адресата, но причём такого адресата, когда там уже все за линией «Факела» были, все за линией мяча, его просто не было. И, имея трёх центральных плюс Пьянича четвёртого, который опускался, то одного человека как раз там под Мусаевым не хватало. Плюс потерялся Обляков. По мне, в таком случае или ты должен убирать одного центрального защитника, чтобы там игрок лишний был впереди, или Пьянича двигать туда. А то, что делал Пьянич, может сделать, мне кажется, и Дивеев. Поэтому 60 минут вообще ничего было. И Николич, мне кажется, очень поздно понял, что надо делать», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

Напомним, матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и московским ЦСКА состоялся 26 октября. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Команды сыграли вничью со счётом 0:0. ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей. «Факел» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.