Экс-игрок ЦСКА Рахимич: меняются игроки, но принципиальность матча со «Спартаком» остаётся

Экс-футболист ПФК ЦСКА Элвир Рахимич высказался о принципиальности дерби со «Спартаком». Красно-белые и армейцы встретятся в ближайшем матче РПЛ. Игра 14-го тура чемпионата страны пройдёт 2 ноября.

«Это принципиальный матч. Сами понимаем, что это за противостояние. Это самый большой матч в России, встречаются большие команды. Ничего не изменилось. Меняются игроки, люди в клубах, но принципиальность встречи остаётся.

Если посмотреть последние игры, ЦСКА выглядит сбалансированнее. Но дерби есть дерби. Всегда может решить индивидуальное мастерство. Будет интересная игра. «Спартак» тоже выйдет с большим настроем», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.