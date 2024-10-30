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Экс-игрок ЦСКА Рахимич: меняются игроки, но принципиальность матча со «Спартаком» остаётся

Экс-игрок ЦСКА Рахимич: меняются игроки, но принципиальность матча со «Спартаком» остаётся
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Экс-футболист ПФК ЦСКА Элвир Рахимич высказался о принципиальности дерби со «Спартаком». Красно-белые и армейцы встретятся в ближайшем матче РПЛ. Игра 14-го тура чемпионата страны пройдёт 2 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это принципиальный матч. Сами понимаем, что это за противостояние. Это самый большой матч в России, встречаются большие команды. Ничего не изменилось. Меняются игроки, люди в клубах, но принципиальность встречи остаётся.

Если посмотреть последние игры, ЦСКА выглядит сбалансированнее. Но дерби есть дерби. Всегда может решить индивидуальное мастерство. Будет интересная игра. «Спартак» тоже выйдет с большим настроем», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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