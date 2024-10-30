Канчельскис: если «Спартак» проиграет ЦСКА, будет бороться за пятое место

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от московского дерби ЦСКА — «Спартак» в 14-м туре РПЛ. Встреча состоится 2 ноября.

«Дерби есть дерби, тем более ЦСКА — «Спартак». Красно-белые уже оплошали в игре с «Краснодаром», а если проиграют ЦСКА, то будут бороться за пятое место. У «Спартака» есть один шанс сыграть с армейцами и хотя бы не проиграть. Но у ЦСКА больше преимущества, потому что у них лучше получается в последних матчах. Если армейцы одержат победу в дерби, у них есть шанс бороться за чемпионство. Но в армейском клубе каждый год ставят задачу выиграть РПЛ», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.