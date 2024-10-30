«Мы рассказываем сказки, что у нас всё хорошо». Канчельскис — о голе Кордобы «Крыльям»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о голе форварда «Краснодара» Джона Кордобы в ворота «Крыльев Советов» (2:1) в матче 13‑го тура Российской Премьер-Лиги.

«Кордоба забил гол-красавец «Крыльям Советов». Но что дальше? Уже в конце сезона скажем, помог ли этот мяч занять «Краснодару» первое место или нет. Мы сейчас не играем в еврокубках. Когда будем участвовать там, то тогда будем обсуждать, привлекают ли такие голы интерес со стороны Европы. Одно дело, если бы этот мяч претендовал на гол недели среди европейских лиг, но мы не играем в Европе. Мы сами себе рассказываем сказки, что у нас всё хорошо и великолепно», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.