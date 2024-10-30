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Экс-игрок ЦСКА Рахимич: Николич — отличный тренер, у команды есть прогресс

Экс-игрок ЦСКА Рахимич: Николич — отличный тренер, у команды есть прогресс
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Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Элвир Рахимич высказался о прогрессе армейской команды под руководством Марко Николича. Рахимич высоко оценил сербского специалиста, основываясь на отзывах о нём.

«Я слежу за результатами ЦСКА. У команды есть прогресс. Не могу сказать, как Марко работает, но клуб ему доверяет, что даёт возможность хорошо работать в ЦСКА. Команда всегда должна быть первой! Это основная цель для ЦСКА. Других амбиций быть не может. Николич — отличный тренер, его все уважают и хорошо о нём отзываются», — сказал Элвир Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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