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Ван Нистелрой выступил с заявлением о своём назначении в «Манчестер Юнайтед»

Ван Нистелрой выступил с заявлением о своём назначении в «Манчестер Юнайтед»
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И. о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой высказался о своём назначении на должность. Он был назначен временным наставником основной команды после отставки Эрика тен Хага.

«Даже на временной основе для меня большая честь управлять командой, которую я люблю. Готов делать это столько, сколько меня попросят. Могу пообещать, что продолжу отдавать клубу всего себя, какую бы должность я ни занимал, чтобы попытаться изменить ситуацию в лучшую сторону.

Несмотря на результаты «Манчестер Юнайтед», я рад возвращению на «Олд Траффорд» и ежедневной работе с командой. В этом сезоне мы иногда видели реальный потенциал «МЮ», но это случалось слишком редко», — приводит слова ван Нистелроя клубный сайт.

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