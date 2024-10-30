Ван Нистелрой выступил с заявлением о своём назначении в «Манчестер Юнайтед»

И. о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой высказался о своём назначении на должность. Он был назначен временным наставником основной команды после отставки Эрика тен Хага.

«Даже на временной основе для меня большая честь управлять командой, которую я люблю. Готов делать это столько, сколько меня попросят. Могу пообещать, что продолжу отдавать клубу всего себя, какую бы должность я ни занимал, чтобы попытаться изменить ситуацию в лучшую сторону.

Несмотря на результаты «Манчестер Юнайтед», я рад возвращению на «Олд Траффорд» и ежедневной работе с командой. В этом сезоне мы иногда видели реальный потенциал «МЮ», но это случалось слишком редко», — приводит слова ван Нистелроя клубный сайт.