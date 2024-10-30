Андрей Канчельскис: «Ростов» никогда не займёт первое место в РПЛ

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о предстоящем матче 14-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо», а также поделился мнением об игре жёлто-синих в этом сезоне.

«У «Ростова» есть шансы в матче с «Динамо». Динамовцы сейчас не хотят терять очки и подходят к игре в ранге фаворита, поэтому будут играть на победу. Любая потеря очков означает, что «Динамо» будет сложно бороться за первое место. Думаю, в предстоящем матче «Динамо» победит.

Если Карпин уйдёт из «Ростова», а на его место придёт другой тренер, нужно будет опять перестраивать команду, футболистов и трансферную политику. «Ростов» всё равно никогда не займёт первое место в РПЛ и не будет бороться за медали. Не нужно всё валить на главного тренера. Зачем нагонять жуть? Теперь Карпин виноват? В «Ростове» должны понимать, что у них очень мало шансов, чтобы быть в призёрах. Нужно дать доработать до конца сезона, а потом спрашивать результаты. Если недовольны, то попрощались, руки пожали и поехали дальше. А если сейчас они уберут Карпина и вместо седьмого места займут шестое? Какая разница? Еврокубков всё равно нет», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.