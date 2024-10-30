Руд ван Нистелрой публично обратился к Эрику тен Хагу

И. о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой обратился к уволенному накануне Эрику тен Хагу. Он поблагодарил опытного специалиста за возможность вернуться в «МЮ». Прошлым летом именно тен Хаг пригласил Руда в тренерский штаб команды.

«Думаю, все понимают, что я даю этот комментарий с огромным количеством смешанных эмоций. Эрик тен Хаг вернул меня в «Манчестер Юнайтед» летом. Хоть я и проработал в его тренерском штабе всего несколько месяцев, я всегда буду благодарен ему за предоставленную возможность. Мне грустно видеть, как он уходит», — приводит слова ван Нистелроя клубный сайт.

Напомним, тен Хаг был назначен на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. За этот период он выиграл Кубок и Суперкубок Англии. После девяти туров АПЛ «красные дьяволы» набрали 11 очков и занимают 14-е место. 29 октября клуб отправил тен Хага в отставку.